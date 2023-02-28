28 февраля 2023, 16:44
Происшествия

Часть Петрозаводска осталась без электроэнергии

Энергетики ведут работы в трансформаторной подстанции в карельской столице

Сегодня днем в Петрозаводске произошло отключение электричества на нескольких улицах. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, электроэнергия пропала в зданиях на улицах Загородной, Калинина, Кузьмина, Мерецкова и Машезерской. Энергетики ведут работы на трансформаторной подстанции, уточняется в сообщении.

Ориентировочное время возвращения электричества в дома горожан не уточняется. // Фото: unsplash.com

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