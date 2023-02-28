Вертолет упал в Мурманской области

В Заполярье всего в трех километрах от Мурманска разбился вертолет Ми-8. По данным ТАСС, вертолет совершил жесткую посадку неподалеку от населенного пункта Ловозера при заходе на посадку.

На борту находились девять человек, включая трех членов экипажа. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Никто не погиб.

В экстренных службах изданию сообщили, что вертолет выполнял гражданский рейс. Среди предполагаемых версий произошедшего – ошибка пилота или отказ техники. // фото unsplash.com