Трассу «Кола» перекроют на два часа из-за прохода судов

В четверг, 10 августа, в Ленинградской области остановится движение по трассе «Кола». Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

Движение на 236-м километре федеральной магистрали будет перекрыто у Лодейного Поля из-за разводки моста с 13 до 15 часов. В это время по Свири пройдут яхта и группа судов.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов. // Фото «Петрозаводск говорит»