09 августа 2023, 18:32
Россия

Трассу «Кола» перекроют на два часа из-за прохода судов

Движение по федеральной магистрали остановится у Лодейного Поля

В четверг, 10 августа, в Ленинградской области остановится движение по трассе «Кола». Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

Движение на 236-м километре федеральной магистрали будет перекрыто у Лодейного Поля из-за разводки моста с 13 до 15 часов. В это время по Свири пройдут яхта и группа судов.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов. // Фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Ленинградская область
трасса Кола
разводка моста
Лодейное поле
перекрытие