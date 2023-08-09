09 августа 2023, 16:42
Официальный курс доллара превысил 97 рублей
Рубль снова подешевел по отношению к мировым валютам
Центробанк установил официальные курсы валют на четверг, 10 августа. Рубль продолжает терять позиции, следует из данных регулятора.
Так, доллар подорожал на 1,32 рубля. Американская валюта стоит 97,40 рубля. Евро вырос в цене на 1,45 рубля до отметки в 106,89 рубля.
Курсы валют устанавливаются в рабочие дни с использованием рыночных курсов Московской биржи. // Фото: unsplash.com / Pepi Stojanovski