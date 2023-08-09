09 августа 2023, 15:27
Ребенок погиб во время кормления в детсаду в российском городе
Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии в Алтайском крае
В городе Бийск в Алтайском крае полуторагодовалый ребенок умер в частном детском саду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
По данным источника, трагедия произошла днем 9 августа. Во время кормления дошкольнику стало плохо. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала его смерть.
Отмечается, что инцидент случился в частном детском саду, расположенном в обычной квартире многоэтажного дома. Учреждение могло работать незаконно. Горожанка давала объявления в Интернете и оказывала услуги по содержанию детей.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev