09 августа 2023, 14:49
Россиянам пообещали рост цен на кофе и чай в сентябре
Изменение отпускных цен связывают с плохим урожаем и растущими тратами на импорт сырья
На 6-9% могут повысить отпускные цены крупные производители чая и кофе. Подорожать может и продукция некоторых кондитерских компаний. Здесь рост оценивается в 15%.
О подорожании популярных в России напитков сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз ряда компаний. Произойти это может уже в сентябре.
Рост цен связывают с ослаблением рубля, падением урожайности какао-бобов и чая, ростом затрат на импорт сырья. При этом отмечается, что цены будут повышать плавно.
Уведомления ретейлерам направили компании «Май», «Орими» и JDE – это производители популярнейших в стране напитков. // фото unsplash.com/ Mike Kenneally