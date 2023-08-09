Россиянам пообещали рост цен на кофе и чай в сентябре

На 6-9% могут повысить отпускные цены крупные производители чая и кофе. Подорожать может и продукция некоторых кондитерских компаний. Здесь рост оценивается в 15%.

О подорожании популярных в России напитков сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз ряда компаний. Произойти это может уже в сентябре.

Рост цен связывают с ослаблением рубля, падением урожайности какао-бобов и чая, ростом затрат на импорт сырья. При этом отмечается, что цены будут повышать плавно.

Уведомления ретейлерам направили компании «Май», «Орими» и JDE – это производители популярнейших в стране напитков. // фото unsplash.com/ Mike Kenneally