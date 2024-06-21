Трасса «Сортавала» полностью перекрыта из-за опрокинувшегося грузовика

Сегодня вечером трасса «Сортавала» в Карелии оказалась полностью перекрыта в результате дорожного инцидента. Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

По данным источника, около поселка Ляскеля опрокинулся лесовоз. После ДТП проезда по дороге нет.

На месте работают специалисты, принимаются меры к восстановлению движения. На трассе скопилось много людей и автомобилей. // Фото: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»