21 июня 2024, 20:50
Трасса «Сортавала» полностью перекрыта из-за опрокинувшегося грузовика
Около поселка Ляскеля произошло серьезное ДТП
Сегодня вечером трасса «Сортавала» в Карелии оказалась полностью перекрыта в результате дорожного инцидента. Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
По данным источника, около поселка Ляскеля опрокинулся лесовоз. После ДТП проезда по дороге нет.
На месте работают специалисты, принимаются меры к восстановлению движения. На трассе скопилось много людей и автомобилей. // Фото: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»