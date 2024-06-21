Пожилая женщина погибла во дворе многоэтажки в Карелии

Сегодня днем в Сортавале пожилая женщина погибла после наезда автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, трагедия произошла в одном из дворов в 12:15. По предварительной информации, водитель автомобиля «Газель» при движении задним ходом сбил 82-летнюю горожанку.

От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице. Обстоятельства трагедии выясняются. // Фото ГАИ