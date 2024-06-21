Молодой мужчина угнал и утопил чужой мопед на севере Карелии

В полицию Лоухского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что от ее дома угнан мопед, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 22-летний односельчанин потерпевшей. Тот признался, что гулял ночью по поселку и заметил чужой мопед. Он сумел завести транспортное средство, покатался на нем, а затем утопил в озере.

Транспортное средство было поднято из воды. Нанесенный ущерб оценивается в 58 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото «Петрозаводск говорит»