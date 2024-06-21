Фургон протаранил автомобиль на светофоре в Петрозаводске

Сегодня в 14:25 в Петрозаводске на Комсомольском проспекте произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось в районе пересечения с улицей Лизы Чайкиной. На кадрах видно, как автомобиль, ехавший в сторону вокзала, остановился на светофоре. Внезапно сзади на большой скорости в него влетел фургон.

В результате ДТП транспортные средства получили заметные повреждения. После аварии в этом месте возникла большая пробка. Затруднения на дороге сохранялись долгое время. // Фото: скриншот видео CityLink