Житель Карелии доехал до дома на чужом автомобиле и пошел под суд

В Прионежском районе вынесен приговор 48-летнему жителю поселка Ладва. Мужчина признан виновным в угоне, сообщает республиканская прокуратура.

В суде было установлено, что в сентябре прошлого года житель Карелии возвращался домой из соседнего поселка. На дороге он увидел автомобиль «Нива». Двери были открыты, а внутри он обнаружил ключи. Не раздумывая, мужчина сел за руль и поехал домой.

Владелица транспорта, обнаружив пропажу, обратилась в полицию. Автомобиль быстро нашли.

Прионежским районным судом мужчине назначено наказание в виде принудительных работ на срок 2 года с удержанием 10% заработка в доход государства. // Фото: unsplash.com / Chris Martin