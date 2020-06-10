Транспортное сообщение в Петрозаводске будет изменено

Администрация Петрозаводска вводит временные изменения в транспортном сообщении между Октябрьским районом и центром города, сообщает пресс-служба мэрии.

«В ночь с 13 на 14 июня в связи с началом производства работ по реконструкции моста через реку Неглинка по улице Кирова произойдет изменение транспортного сообщения.

Движение транспортных средств, в том числе маршрутных, со стороны Октябрьского района в сторону района Центр будет осуществляться по маршруту: улица Кирова – Вольная улица – улица Дзержинского – проспект Ленина.

Со стороны района Центр в сторону района Октябрьский - по маршруту: улица Кирова – Городской вал – улица Куйбышева – Малая Слободская улица – улица Федосовой – Озерный переулок – улица Кирова»,

- пишется в релизе.

Автобусная остановка у БСМП будет закрыта, вместо этого будет обустроена временная автобусная остановка на Федосова в районе отеля «Онежский замок» и оборудован временный пешеходный переход. Движение к Больнице скорой медицинской помощи будет осуществляться по действующей пешеходной дорожке.

Также мэрия информирует, что изменится режим работы светофоров.

«Произойдет отключение светофорного объекта на пересечении улиц Кирова и Вольной. Светофорный объект на пешеходном переходе через улицу Кирова в районе ГБУЗ «БСМП» будет включен в жестком режиме.

Кроме того, изменения коснутся светофорного объекта, расположенного на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева. При движении по проспекту Ленина с Пушкинской улицы движение будет разрешено исключительно «Прямо и направо» (запрещен левый поворот)»,

- сообщают в администрации.

Временные ограничения введены на весь срок ремонта моста.

