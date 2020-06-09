Госавтоинспекция рассказала, как будет работать экзаменационный отдел

Стал известен режим работы МРЭО ГИБДД МВД по Республике Карелия в июне.

Как рассказали в карельской госавтоинспекции, в условиях ограничительных мер, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, прием граждан осуществляется исключительно по предварительной записи в электронном виде на сайте www.gosuslugi.ru.

В целях соблюдения эпидемиологических норм количество слотов для записи ограничено.

Вход в подразделение Госавтоинспекции осуществляется исключительно для заявителей, заранее подавших заявки на прием. Граждане должны иметь средства индивидуальной защиты, а также строго соблюдать дистанцию между посетителями не менее 1,5 метров.

Телефоны для справок: регистрационное отделение – 707-356; экзаменационное отделение – 739-283.

Граждане, находящиеся на карантине по коронавирусу, не должны нарушать условия карантина.