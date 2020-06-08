Мэрия Петрозаводска будет судиться с владельцами городских маршруток

Администрация города продолжает проверки общественного транспорта на предмет того, насколько в этой сфере соблюдается режим ограничений, введенных из-за пандемии.

«Сегодня специалисты управления по делам ГО и ЧС провели очередной рейд по автобусам. В ходе обследования сотрудники проверяли «масочный режим», регулярность санитарной обработки салонов, наличие дезинфицирующих средств, а также выполнение других требований распоряжения Главы республики № 127-р от 12.03.2020 г.

По итогам проверки автобусов, выполнявших пассажирские перевозки по маршрутам № 26 и 27, выявлены нарушения. Администрация готовит материалы для направления в Петрозаводский городской суд»,

- сообщают в мэрии.

Администрация города также просит горожан сообщать о фактах нарушения требований, введенных в связи с распространением коронавируса по телефону 051.