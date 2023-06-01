Транспортная реформа в Петрозаводске откладывается

В петрозаводской администрации старт транспортной реформы планировали на 1 июня 2023 года. Несмотря на то, что в проекте контракта с победителем проведенного в конце мая конкурса значилось, что подрядчик приступает к работе 1 июня, в первый день лета на автобусных маршрутах № 5, 14 и 29 по-прежнему курсировали старые автобусы.

В пресс-службе петрозаводской администрации пояснили, что, так как речь идет о крупном контракте (283 миллиона рублей), была организована проверка проведенного аукциона. Как пояснили в городской администрации, проверка завершена, нарушений не выявлено и в ближайшее время должен быть подписан контракт с компанией ООО «Транс-Балт».

О том, когда стартует транспортная реформа, в мэрии Петрозаводска обещали объявить дополнительно. Предполагается, что это произойдет в ближайшее время.

Аукцион на право осуществления пассажирских перевозок по трем автобусным маршрутам в столице Карелии был признан несостоявшимся, так как была подана единственная заявка от ООО «Транс-Балт». С этой компанией и планируется заключить договор на обслуживание трех городских маршрутов.

Зарегистрированная в 2001 году в Гатчине компания «Транс-Балт» считается крупной. В ней трудится более 900 сотрудников. Она полностью принадлежит Леониду Бондаренко, который в 2021 году являлся совладельцев петрозаводской компании ООО «АТП № 4 Тосноавто». Интересно, что нынешний директор ООО «Транс-Балт» Дмитрий Пискун в 2019 году был директором ООО «АТП № 4 Тосноавто». Другими словами, какие-то связи и у владельца, и у директора гатчинского победителя с Петрозаводском, видимо, остались. Как минимум, рынок пассажирских перевозок карельской столицы не должен представлять для них уравнение со множеством неизвестных.

Остается только добавить, что ООО «АТП № 4 Тосноавто» является одной из компаний, которые обратились в суд, чтобы оспорить проведение конкурса на осуществление пассажирских перевозок по маршрутам № 5,14 и 29. // фото «Петрозаводск говорит»