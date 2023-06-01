01 июня 2023, 11:32
Экстренную помощь жителям Карелии смогут оказывать на борту вертолета
Медицинский модуль для вертолета Ми-8 доставили в регион
В Карелию доставили авиационный медицинский модуль для вертолета Ми-8. По сути это реанимационная палата для оказания экстренной медицинской помощи прямо в воздухе, рассказали.
Ранее вертолет оснастили дополнительными топливными баками для увеличения дальности полета. В ближайшее время проведут монтаж по установке модуля.
Модернизированный вертолет Ми-8 был приобретен в ноябре 2022 года. // фото пресс-службы Минтранса РК