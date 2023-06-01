Проект по поддержке беременных запускается в Карелии

В этом году Карелия приступает к реализации проекта «Здравствуй, мама!», разработанного Благотворительным фондом «Женщины за жизнь». Проект предусматривает внедрение новых стандартов организации пространства женских консультаций, нового алгоритма этики общения врача-гинеколога с беременной женщиной, повышение уровня информированности женщин о мерах поддержки во время беременности и после родов, вручение подарочных наборов для новорожденных.

Проект направлен на поддержку беременных и улучшение демографической ситуации и согласуется с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.

Первым направлением проекта является разработка и внедрение «Алгоритма работы женской консультации с женщиной репродуктивного возраста» - обучение медицинского персонала элементам общения с беременной женщиной на приеме: врач успокоит и поможет понять, как будет развиваться беременность, и подготовиться к родам.

Второе направление - создание и выдача врачами в женских консультациях республики «Папок для беременных» с буклетом обо всех видах государственной и негосударственной помощи для беременных и мам с детьми, купоном на скидки в детские магазины и подарки, а также поливитаминами для женщины на месяц и первыми пинетками для малыша как символом новой жизни. Кроме того, в папку будет вложена заявка на получение подарочного набора с предметами первой необходимости и одеждой для малыша «Рожденному в Карелии».

Третье направление - создание комфортных условий и улучшение материально-технической базы женских консультаций республики.

Все эти меры призваны снизить количество абортов и мотивировать женщин фертильного возраста к принятию решения сохранить беременность и родить ребенка. Женщины смогут получить поддержку в рамках проекта, как только встанут на учет по беременности.

Ценность проекта состоит в объединении усилий региональных властей, бизнес-структур и некоммерческих организаций Республики Карелия в достижении целей демографической политики.

Добавим, что благотворительный фонд «Женщины за жизнь» более 6 лет оказывает психологическую, юридическую, медицинскую и материально-финансовую помощь женщинам в состоянии репродуктивного выбора, а также семьям с детьми до трех лет (период декретного отпуска по уходу за ребенком до 3 лет) и имеет огромный опыт взаимодействия с данной категорией граждан. Проект «Здравствуй, мама!» впервые был реализован в Республике Мордовия, где в ходе его реализации за три года количество абортов снизилось на 38,4%. Прошли переобучение 86 врачей, выработан дизайн-проект внешнего вида кабинетов в женских консультациях и проведен их ремонт. // Фото: unsplash.com