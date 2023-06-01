Сотрудники полиции выезжали на место прогулки медведя в Петрозаводске

Сотрудники полиции выезжали на Перевалку, где утром 1 июня гулял медведь. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщили в Минприроды РК.

Стражи порядка отправились на улицу Сыктывкарскую сразу после получения сигнала о заходе хищника в город. Однако зверь обнаружен не был. Скорее всего, он уже вернулся в лес, отметили в министерстве.

Напомним, камера наблюдения засняла прогулку хищника сегодня в 4:45. Медведь бегал в районе пересечения улиц Сыктывкарской и Пархоменко. // Фото: скриншот видео Sampo.ru