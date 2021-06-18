Трактор племсовхоза «Мегрега» полыхал сегодня утром

18 июня в 09:55 на пульт Единой службы спасения Олонецкого района поступило сообщение о пожаре в деревне Юргелица. Сообщалось о загоревшемся тракторе «Беларусь», принадлежащем племсовхозу «Мегрега».

Первыми к месту происшествия, до прибытия профессионалов, подоспели добровольцы пожарной команды из Мегреги. Транспортное средство было в огне. Добровольцы справились с огнем до прибытия профессиональных пожарных.

Трактор был значительно поврежден огнем. По предварительным данным специалистов, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования. По факту случившегося проводится проверка. Материальный ущерб устанавливается. (фото greenbelarus.info)