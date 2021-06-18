Поезд Мурманск-Москва задержался из-за аварии на переезде в Карелии

Пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщила о задержке поезда №15 «Мурманск-Москва» из-за аварии на железнодорожном переезде в Прионежском районе. О ДТП с участием фургона «Мерседес» и грузовом поезде мы писали ранее. По данным железнодорожников, 18 июня в 13:31 на нерегулируемом переезде перегона Лучевой-Шуйская фургон выехал перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист локомотива применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось. Состав не сошел с рельсов, пострадавших нет.

«В связи с происшествием на 25 минут был задержан пассажирский поезд №15 Мурманск – Москва», - сообщили в ОЖД, призвав водителей соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. (фото zhd-online.ru)