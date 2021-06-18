Фургон «Мерседес» и грузовой поезд столкнулись в Прионежском районе

Нарушение водителем ПДД привело к аварии на железнодорожном переезде в Карелии. Неприятный инцидент произошел 18 июня в 14:00 на 1 км автодороги «подъезд к м.Падас».

По сообщению Госавтоинспекции, 23-летний водитель автомобиля «Мерседес Спринтер» выехал на запрещающий сигнал светофора. В этот момент приближался грузовой поезд. В итоге произошло столкновение.

Как видно на фотографиях, фургон упал на бок в кювет, сильных повреждений не видно. В дорожной полиции сообщили, что «пострадали транспортные средства». Пострадавших среди людей нет. (фото ГИБДД Карелии)