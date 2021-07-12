Трактор опрокинулся в Петрозаводске

В региональном МЧС рассказали о нескольких происшествиях на автомобильных дорогах. Дорожные инциденты произошли в один день, 11 июля.

Первый случился в Петрозаводске на Выгойнаволокском проезде на Южной промзоне. Там опрокинулся трактор. В 12:27 на место ЧП выезжали четверо пожарных.

Другой инцидент произошел на федеральной трассе «Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин Наволок - подъезд к г. Петрозаводску». Здесь столкнулись несколько автомобилей. В 17:34 на место ДТП также выезжали трое пожарных. (фото amur.info)