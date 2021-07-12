12 июля 2021, 08:01
Трактор опрокинулся в Петрозаводске
Спасатели выезжали накануне в Южную промзону для ликвидации последствий аварии
В региональном МЧС рассказали о нескольких происшествиях на автомобильных дорогах. Дорожные инциденты произошли в один день, 11 июля.
Первый случился в Петрозаводске на Выгойнаволокском проезде на Южной промзоне. Там опрокинулся трактор. В 12:27 на место ЧП выезжали четверо пожарных.
Другой инцидент произошел на федеральной трассе «Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин Наволок - подъезд к г. Петрозаводску». Здесь столкнулись несколько автомобилей. В 17:34 на место ДТП также выезжали трое пожарных. (фото amur.info)