Участника шоу «Голос Дети» насмерть сбил поезд в Подмосковье

14-летний юноша погиб, попав под пригородный поезд в Подмосковье. Трагедия на железной дороге случилась вечером 10 июля на переезде в районе платформы 43-й километр Ярославского направления, пишет «МК».

Подросток медленно ехал на мопеде по нерегулируемому пешеходному переходу. Очевидцы кричали юноше о приближающемся поезде, но подросток ничего не слышал, так как был в наушниках. В поселке близкие погибшего мальчика живут летом, он был единственным ребенком в семье.

В марте мальчик участвовал в проекте «Голос Дети», исполнив русскоязычную версию песни Чака Берри Johnny B. Goode, но не прошел слепые прослушивания. Отец мальчика чемпион по. Ребенок брал уроки в мотошколе, а летом ему купили мопед. Утром в роковой день мальчик катался на мопеде, днем пообедал и покосил траву, а вечером снова попросился покататься. (фото Сергей Лантюхов, news.ru)