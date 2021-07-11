Подросток выбросил с седьмого этажа в Москве новорожденную сестру

Тринадцатилетний ребенок с особенностями развития выбросил новорожденную сестру из окна. Ужасный случай произошел в Москве. Малышке было всего восемь дней.

По сообщению РЕН ТВ, инцидент произошел в одном из домов на улице Левобережной. Подросток с аутизмом выбросил девочку с балкона седьмого этажа. Малышка погибла. По данным издания, мать подняла тело младенца и отнесла домой до приезда скорой помощи. (фото Валерий Шарифулин, rg.ru)