Пожарные несколько часов тушили полыхающие сараи в Кеми

Хозяйственные постройки горели на улице Набережная у дома №22 в Кеми.

Сообщение о возгорании поступило к спасателям 10 июля в 16:38.

На место ЧП выехали девять пожарных.

Возгорание удалось ликвидировать в 19:50, сообщается в паблике местных пожарных. На одном снимке - видны угли, да головешки.

10 июля полыхало также в другом районе Карелии. В Мегреге сгорели бытовки. (фото паблик кемских пожарных)