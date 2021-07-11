11 июля 2021, 13:00
Пожарные несколько часов тушили полыхающие сараи в Кеми
Фотографии с места возгорания появились в сети
Хозяйственные постройки горели на улице Набережная у дома №22 в Кеми.
Сообщение о возгорании поступило к спасателям 10 июля в 16:38.
На место ЧП выехали девять пожарных.
Возгорание удалось ликвидировать в 19:50, сообщается в паблике местных пожарных. На одном снимке - видны угли, да головешки.
10 июля полыхало также в другом районе Карелии. В Мегреге сгорели бытовки. (фото паблик кемских пожарных)