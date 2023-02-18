ТОС «Гимолы» Муезерского района победил на всероссийском конкурсе

Артур Парфенчиков поздравил карельские ТОСы с признанием: победителями и призерами в разных номинациях стали четыре республиканских органа территориального общественного самоуправления. Награждение проходило в Государственной Думе, на собрании Ассоциации ТОСов.



ТОС «Гимолы» Муезерского района – победитель в номинации «Межпоколенческие связи».



ТОС «Доброта» Коткозерского поселения Олонецкого района – 3 место в номинации «Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма».



ТОС «Urgilan hieru - деревня Юргелица» Мегрегского поселения Олонецкого района - 4 место в номинации «Формирование здорового образа жизни, физическая культура и спорт».



ТОС «А4» из Петрозаводска – 5 место в номинации «Комплексное развитие территорий».



Глава Карелии поблагодарил всех земляков, принимающих активное участие в преображении городов и поселков. С 2018 года при государственной поддержке в Карелии реализовано уже более 500 проектов. А это новые детские площадки, благоустроенные дворы, скверы, парки, отремонтированные дороги.

Неслучайно наша Ассоциация по развитию ТОС принесла республике 3 место в номинации «Лучший субъект Российской Федерации», отметил Парфенчиков.