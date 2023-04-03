Толпа молодых людей напала на двух школьниц и стала их раздевать

Толпа молодых людей напала на двух школьниц в столице Карелии. Об этом в паблике «Весь Петрозаводск» рассказала мама одной из девочек.

С ее слов, около шести часов вечера 1 апреля на двух школьниц напали около десяти человек. Все происходило на улице Мерецкова. Молодые люди выворачивали карманы, требовали деньги и сигареты, у девочек этого не было. Девочки пытались убежать, но молодые люди их догнали. Школьницы обратились за помощью к прохожим, но просьбу проигнорировали.

«1 апреля примерно в 18:00 на улице Мерецкова в районе «Тетриса» на мою дочь и ее подругу, которым по 13 и 14 лет, которые просто шли по улице, напала толпа людей в количестве, приблизительно 10 человек. Стали выворачивать карманы, угрожать, требовать деньги и сигареты, которых у детей естественно не было. Когда дети попытались убежать они их догнали и стали раздевать, просили вывернуть даже лифчик»,

- написала петрозаводчанка.

Женщина рассказала, что находилась поблизости, «группировка» ее оскорбила, но она успела сделать видео.

На записи с городской камеры наблюдения, которая выложена в сообществе, на остановке общественного транспорта запечатлена группа людей, но их действия на видео не разобрать.