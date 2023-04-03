03 апреля 2023, 10:07
Первые цветы выглянули из-под снега в Петрозаводске
Петрозаводский фотограф Арина Степенная запечатлела первые признаки весны в городе
Снежный покров заметно уменьшился в карельской столице, выглянули первые весенние цветы.
Карельский фотограф Арина Степенная запечатлела подснежники. Цветы она увидела в двух местах.
«Еще только первые белоснежные головы, но красивые до невозможности»,
- написала Степенная в своем аккаунте.
По словам петрозаводчанки, в прошлом году она фотографировала подснежники в начале марта.