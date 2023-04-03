03 апреля 2023, 10:07
Соцсети

Первые цветы выглянули из-под снега в Петрозаводске

Петрозаводский фотограф Арина Степенная запечатлела первые признаки весны в городе

Снежный покров заметно уменьшился в карельской столице, выглянули первые весенние цветы.

Карельский фотограф Арина Степенная запечатлела подснежники. Цветы она увидела в двух местах.

«Еще только первые белоснежные головы, но красивые до невозможности»,

- написала Степенная в своем аккаунте.

По словам петрозаводчанки, в прошлом году она фотографировала подснежники в начале марта.

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Метки: 
новости петрозаводска
Арина Степенная
подснежники