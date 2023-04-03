В центре, где нуждающихся бесплатно кормят обедами, закончилась посуда

Социальный центр «Попечение» обратился к петрозаводчанам с просьбой помочь одноразовой посудой для еженедельной акции.

По воскресеньям центр устраивает бесплатные обеды для нуждающихся. Суп разливают тут же на улице, раздают сладости. Получить горячее питание приходит около 30-40 человек. Остатки обеда разливают в банки и пакеты, которые раздают нуждающимся, чтобы они могли поесть еще раз. Также людям раздают обувь, одежду.

«Вы можете оказать нам посильную помощь и принести-одноразовые глубокие тарелки, большие ложки, чашки и стаканы», - сказано в сообщении центра. Посуду можно приносить ежедневно по адресу улица Вольная, 1, с 10:00 до 13:00. // фото группы соццентра «Попечение» ВК