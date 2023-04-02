Пьяный ор и бабий визг помешали спать петрозаводчанам

Крики молодежи прогнали сон у петрозаводчан, проживающих в центре города. На углу Свердлова-Андропова молодые люди устроили разборки, сообщается в паблике «Криминальный Петрозаводск».

«Возня, надрывный пьяный ор и бабьи визги «радовали» мирно спавший район порядка 40 минут»,

- сказано в сообщении паблика.

Сверстники размахивали руками и ногами, иногда достигая цели. Один в это время лежал на асфальте, вокруг него кучковались девушки и молодые люди. Спустя какое-то время ему помогли встать. Городские камеры запечатлели небольшую сцену.

В комментариях к посту «ВКонтакте» подписчики предложили дать ремням, отправить парней в армию. // фото скриншот видео