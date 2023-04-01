Единую регистратуру для всех поликлиник откроют осенью в Петрозаводске

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков признал наличие проблем со специалистами и номерками в поликлиниках Петрозаводска.

31 марта житель Ключевой записал видеообращение к министру у дверей поликлиники №4, куда они пришел, когда еще не было 6 часов утра, чтобы занять очередь за номерком к травматологу. Со слов петрозаводчанина, он не смог попасть к специалисту с понедельника, записаться через регистратуру тоже оказалось невозможно. Мужчина рассказал, что молодежь и пожилые люди с больными и руками по несколько часов стоят в очереди в любую погоду, чтобы взять номерок. Он назвал это издевательством над людьми и попросил министра принять меры.

Охлопков сообщил в своем аккаунте, что в России в последние годы из системы здравоохранения ушли более 50 тысяч медработников. Карелия не стала исключением, хотя, по заверению министра, отток кадров у нас значительно меньше, чем в других регионах. Также с его слов, в Карелии руководители медицинских организаций не всегда строго контролируют выкладку номерков к специалистам и нагрузку врачей, а сотрудники регистратуры «не всегда расположены помочь пациентам в получении медицинской помощи».

В связи с этим в Петрозаводске в сентябре на базе телефонной службы медорганизаций «122» запустят единую регистратуру для всех городских поликлиник. Михаил Охлопков ожидает, что это объединит все ресурсы поликлиник, привлечет к оказанию медпомощи ресурсы частных медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования.

Министр заверил, что пациенты, как и раньше, смогут обращаться в регистратуры своих территориальных поликлиник. // фото со страницы министра здравоохранения РК ВК