Тхэквондисты из Карелии взяли 50 медалей на престижных соревнованиях

В выходные в Санкт-Петербурге прошли соревнования по тхэквондо «Кубок Петра Великого». Турнир собрал более 1100 спортсменов из 27 регионов России, а также из Белоруссии, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Нашу республику в Северной столице представляли 34 тхэквондиста. Они выступили в четырех дисциплинах: туль (демонстрация базовой техники), специальная техника (выполнение ударов ногами в прыжке по мишени), разбивание досок и спарринг.

Лучший результат среди наших спортсменов показала Анна Лещева. Она стала абсолютной победительницей турнира.

Всего же сборная Карелии завоевала 50 медалей: 17 золотых, 14 серебряных и 19 бронзовых. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»