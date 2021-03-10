10 марта 2021, 20:05
Спорт

Тхэквондистка из Карелии стала третьей на первенстве России

София Лисаченко выиграла действующую чемпионку Европы, но уступила представительнице Северной столицы

Тхэквондистка из Карелии завоевала медаль на первенстве России, которое в эти дни проходит в Краcнодарском крае.

10 марта мастер спорта России София Лисаченко в весовой категории среди женщин до 49 кг завоевала бронзовую медаль на соревнованиях в поселке Витязево.

Петрозаводская спортсменка провела три поединка. Во втором она выиграла действующую чемпионку Европы, но уступила представительнице Санкт Петербурга.

Соревнования продлятся до 14 марта.

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Метки: 
тхэквондо
новости Карелии
Краснодарский край
София Лисаченко
первенство России