Тхэквондистка из Карелии стала третьей на первенстве России

Тхэквондистка из Карелии завоевала медаль на первенстве России, которое в эти дни проходит в Краcнодарском крае.

10 марта мастер спорта России София Лисаченко в весовой категории среди женщин до 49 кг завоевала бронзовую медаль на соревнованиях в поселке Витязево.

Петрозаводская спортсменка провела три поединка. Во втором она выиграла действующую чемпионку Европы, но уступила представительнице Санкт Петербурга.

Соревнования продлятся до 14 марта.