10 марта 2021, 20:05
Тхэквондистка из Карелии стала третьей на первенстве России
София Лисаченко выиграла действующую чемпионку Европы, но уступила представительнице Северной столицы
Тхэквондистка из Карелии завоевала медаль на первенстве России, которое в эти дни проходит в Краcнодарском крае.
10 марта мастер спорта России София Лисаченко в весовой категории среди женщин до 49 кг завоевала бронзовую медаль на соревнованиях в поселке Витязево.
Петрозаводская спортсменка провела три поединка. Во втором она выиграла действующую чемпионку Европы, но уступила представительнице Санкт Петербурга.
Соревнования продлятся до 14 марта.