10 марта 2021, 13:01
Спорт

Карельский боксер выиграл всероссийский турнир

Константин Опольский победил на престижных соревнованиях в Пскове

В Пскове с 3 по 6 марта прошли всероссийские соревнования по боксу на Кубок командующего ВДВ. На турнир съехались 80 боксеров из частей и соединений ВДВ Пскова, Новороссийска, Иваново, Тулы, Улан-Удэ, Ульяновска, Уссурийска, Рязани, Омска, Камышина, Кубинки и Московской области. Среди участников было четыре мастера спорта международного класса и 30 мастеров спорта России, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Боксер из нашей республики Константин Опольский представил на Кубке командующего ВДВ Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Он провел четыре боя, в каждом из которых одержал победу. В финальном поединке наш боксер победил двукратного призера чемпионата России Мухаммада Шехова из Пскова.

По итогам соревнований нашему спортсмену был вручен специальный приз «За лучшую технику». Фото источника

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