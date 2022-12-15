Теряющие полезность зимой фрукты и овощи назвал врач

Часть овощей и фруктов зимой становятся бесполезными и даже опасными. Какие из них лучше исключить из рациона зимой, рассказал изданию «Доктор Питеру» академик ЕАЕН, врач Михаил Кутушов.

Эксперт объяснил, что фрукты нельзя долго хранить в принципе.

- Единственный способ сохранить в фруктах и ягодах полезные вещества - это шоковая заморозка. Порезали, положили в морозилку, зимой достаете и едите,

- посоветовал врач.

Он также отметил, что существуют овощи, которые страдают зимой при правильном хранении, они максимально сохраняют витамины. Это картофель, морковь, свекла, лук, репа.

Но огурцы, помидоры, шпинат, клубнику и некоторые сорта яблок лучше не есть в холода.

Они имеют четкую сезонность, а все, что продают зимой, или выращено в теплицах и поэтому не имеет нужного количества витаминов, или выращено на удобрениях и стимуляторах роста и созревания. То есть не только не полезны, а наоборот - могут даже быть опасными.

Что касается яблок, то летние сорта хранятся 2–4 недели, осенние - до 2 месяцев, а зимние - от 4 месяцев. Так что последние можно хранить и употреблять в пищу зимой.

Выбирать надо фрукты, которые поспевают в это время года, - гранаты, хурму, апельсины, мандарины, киви, грейпфруты, киви. // фото: freepik.com