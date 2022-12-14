Прививочная кампания против гриппа завершена в России

Массовая вакцинация россиян завершена. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает Life. 52,2% россиян сделали прививку от гриппа. По словам Поповой, защищены основные группы риска.

Тем не менее, если человек хочет привиться, он может это сделать в индивидуальном порядке.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что прививку от гриппа сделали более 74 млн человек или почти 52% от численности населения страны. // фото unsplash.com