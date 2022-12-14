14 декабря 2022, 12:47
Прививочная кампания против гриппа завершена в России
Массовая вакцинация от гриппа завершилась, но осталась возможность привиться в индивидуальном порядке
Массовая вакцинация россиян завершена. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает Life. 52,2% россиян сделали прививку от гриппа. По словам Поповой, защищены основные группы риска.
Тем не менее, если человек хочет привиться, он может это сделать в индивидуальном порядке.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что прививку от гриппа сделали более 74 млн человек или почти 52% от численности населения страны. // фото unsplash.com