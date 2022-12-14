Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 выросла в Карелии

В Карелии по сравнению с прошлой неделей отмечен рост заболевших коронавирусной инфекцией и ОРВИ.

По сведениям Роспотребнадзора на 12 декабря, было подтверждено 320 случаев инфицирования COVID-19. По сравнению с прошлой неделей рост на 36,8%. За неделю ОРВИ заболели 9649 человек. Уровень заболеваемости среди совокупного населения превышает эпидпорог на 81,7%. Больше всего болеют дети до 14 лет. По сравнению с предыдущей неделей отмечен рост среди совокупного населения на 14,4%. С ОРВИ за неделю были госпитализированы 67 человек.

Из-за большого количества заболевших в Карелии приостанавливают учебную деятельность в классах и детсадовских группах. Так приостановили деятельность 156 классов в 44 школах Петрозаводска, Костомукши, Сортавальского, Лоухского, Медвежьегорского, Муезерского, Питкярантского, Прионежского, Сегежского, Суорявского районов. 25 групп приостановили деятельность в 13 детских садиках в разных районах.

В республике циркулируют риновирусы, сезонный коронавирус, РС-вирусы, вирусы гриппа А(H1N1)pdm 2009 и гриппа В.

«Свиной грипп» зафиксирован в 82 регионах России. На подъем заболеваемости ковидом в стране обратила внимание также глава Роспотребнадзора Анна Попова. // фото freepik.com