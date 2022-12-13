Попова заявила о росте заболеваемости ковидом в России

В России фиксируется подъем заболеваемости ковидом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит ТАСС.

Как отметила чиновница, ни одна страна мира еще не избавилась полностью от коронавируса, и Россия - не исключение. Сейчас наблюдается небольшой, но все же подъем заболеваемости. Он носит сезонный характер, заявила Попова.

При этом не стоит забывать и о гриппе. Путь передачи у него с коронавирусом одинаков - инфекция передается при кашле, чихании, разговоре, при попадании ее на поверхности и с поверхностей на слизистые, напомнила руководитель Роспотребнадзора. // Фото: unsplash.com