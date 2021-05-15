Тепловоз сошел с рельсов в черте Петрозаводска

На переезде в районе Сулажгоры ровно 20 лет назад сошел с рельсов тепловоз. Ситуация усугублялась тем, что произошло это в разгар выходных. Когда съемочная группа прибыла на место аварии, путейцы пытались его поднять. А заодно и замять информацию о происшествии. А сообщил об этой аварии журалистам кто-то из жителей близлежащих домов. Они давно ожидали чего-то подобного и опасались, что подобное ЧП для них добром не кончится. Тепловоз мог начисто снести ветхие постройки, угробив тех, кто в них проживает. Жилец дома, который был расположен в двух шагах от рельсов, сказал: «Это серьезная авария, и не первая. Я живу в этом доме, никакая администрация железной дороги не принимает мер по сносу этого дома. Мы много лет живем здесь. Куда только не обращались. И никаких мер. Я не знаю, что еще делать?!»

Как маневровый тепловоз умудрился залететь так далеко за рельсы, журналистам никто объяснять не собирался. Более того: все присутствующие на аварии лица отказывались от каких-либо комментариев, шутили про то, что это учения, или грозили милицией. Те, кто были назначены руководить ликвидацией аварией, при появлении журналистов прикидывались случайными прохожими. Сход тепловоза с рельсов событие чрезвычайное. Работали люди не покладая рук, чтобы поставить тепловоз обратно на рельсы. Почему-то на столь серьезной аварии не присутствовали официальные лица, которые обычно уполномочены давать комментарии журналистам. Тепловоз сумели вытащить лишь на следующий день — в воскресенье.

В правительстве республики в мае 2001 года произошли серьезные кадровые перестановки. Главным вопросом на планерке в правительстве было назначение заместителя председателя правительства. Крупную фигуру Виктора Маслякова (который вскоре стал мэром Петрозаводска) заменили на не менее крупную фигуру главы Госстроя Павла Чернова, заслуженного строителя РФ.

«Эту должность мы «поделили» на несколько частей, - сказал он. - Небольшая часть экономических вопросов перешла на Колесова (глава минфина РК). Лесной комплекс, очень серьезный и большой сектор, в его функциональные обязанности включили Ивана Шурупова (глава минэкономразвития РК), он тоже стал ио заместителя председателя правительства. Ну а вся координация, главная часть, естественно на меня».

Как уже было упомянуто, министр экономики Иван Шурупов стал вторым назначенцем на должность исполняющего обязанности зам.пред.правительства Республики Карелия. Временная приставка ИО исчезла после того, как новых заместителей утвердили на заседании Законодательного собрания РК.

Петрозаводским подросткам раздавали карточки социальной безопасности. Идея создания подобного средства защиты для юных граждан появилась именно в Петрозаводске. Нигде в мире таких карточек пока не было! Но они могли вскоре появиться, так как нашей идеей тогда заинтересовались американцы и даже профинансировали петрозаводский проект. Чего только не придумывают родители, педагоги и опекуны, чтобы облегчить жизнь подросткам. Управление социальной защиты раздавало карты социальной безопасности. Удобная в обращении, ламинированная карта содержала в себе координаты всех служб города, способных оказать подросткам помощь в проблемной ситуации. Будь то экстренная, психологическая, социальная, юридическая или любая другая. Карта могла помочь даже в трудоустройстве. Неплохая идея! Сейчас бы тоже могла помочь детям.

Автором идеи стала Светлана Суворова, начальник отдела семьи и детства управления соцзащиты. А подсказала ей эту идею непростая социальная обстановка в городе, которая не раз уже давала свои страшные всходы. Горожане помнили недавние трагические случаи в подростковой среде. И пока зараза не стала эпидемией, были необходимы профилактические меры.

«Сегодня достаточно большая инфраструктура социальных учреждений и общественных организаций, которые, я подчеркиваю, на бесплатной основе готовы помощь подросткам оказать. Но проблема заключается в том, что нужно приблизить подростка с его конкретными проблемами, со сложными ситуациями, к учреждениям и организациям, которые эту помощь оказывают. Потому что в силу своих психологических особенностей подросток, как правило, не ориентирован на то, чтобы идти за помощью к взрослым, чтобы добывать информацию, он просто пока не обладает таким навыком. Поэтому мы в этом плане стараемся ему помочь»,

- пояснила Светлана Суворова.

Раз уж подростки не доверяют службам 01, 02, 03, пусть им помогают уйти от беды новые службы, с профессионально подготовленными для такого общения специалистами. В том году такие карточки должны были получить полторы тысячи подростков 13-15 лет из социально неблагополучных семей. На эти цели американский проект «Гармония» выделил 11 тысяч рублей. Согласно статистике, в городе более 20 тысяч подростков в возрасте от 10 до 15 лет. Получат ли они все такую полезную карточку — этот вопрос упирался в деньги.

Таким было 15 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.