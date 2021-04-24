Тепло и дождливо будет в Карелии 25 апреля

В Петрозаводске днем 25 апреля ожидается переменная облачность с дождем, а ночью – дождь со снегом. Температура воздуха ночью 0, +2 градуса, днем +8, +10 градусов. Ветер северный, северо-восточный умеренный.

В целом по Карелии ночью ожидается облачная погода со снегом и дождем, днем – переменная облачность и дождь. Температура воздуха ночью 2, +3, днем +5,+10. Ветер северо-восточный, северный умеренный.

По данным gismeteo.ru, в Костомукше в воскресенье будет пасмурно, снег с дождем. Температура от 0 до +4 градусов. В Медвежьегорске переменная облачность, дождь, воздух ночью прогреется до +2, днем – до +12 градусов. В Олонце будет пасмурно, снег с дождем; температура от +2 до +8 градусов.