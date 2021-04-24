Карелию накроет непогода

Ночью и утром 25 апреля некоторые районы Карелии накроет дождем и мокрым снегом. Возможно налипание мокрого снега. Об этом сообщает региональное МЧС со ссылкой на метеорологическую службу.

По данным ведомства, плохая погода угрожает Петрозаводску, а также Беломорскому, Кондопожскому, Медвежьегорскому, Прионежскому, Сегежскому и Пудожскому районам.

МЧС дает общие рекомендации на время таких дождей и снегопадов. Жителям Карелии рекомендуют не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; при выезде на личном авто убедиться в достаточности топлива, наличии инструмента, достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения и их исправность; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости допускать его только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам. // Фото: discover24.ru