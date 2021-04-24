В Карелии открыли «Вахту Памяти»

Сегодня у Мемориального комплекса «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы» состоялось открытие республиканского этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти-2021». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По данным карельских властей, Сегодня на территории республики действует 23 поисковых отряда в составе «Союза поисковых отрядов Карелии» и 10 отрядов – в составе «Эстафеты поколений». В 2020 году в поисковых работах приняли участие объединения из 15 регионов России. Поисковые экспедиции и полевые разведки проводились на территории 13 районов республики.

По итогам сезона поисковиками подняты 738 бойцов и командиров Красной Армии, из них захоронены останки 391 бойца, установлены имена 68 погибших. Останки двух бойцов переданы для захоронения на Родину.