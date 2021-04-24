Карельский школьник отличился на всероссийской олимпиаде по географии

Ученик 11-го класса петрозаводского лицея № 40 Дмитрий Ивченков стал призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по географии. Она проходила в Липецком государственном педагогическом университете с 16 по 22 апреля.

В рейтинговом списке участников Дмитрий Ивченков занял 114 место. Он набрал 110,6 баллов. Победителем олимпиады стала Ольга Овчинникова из Москвы.

В олимпиаде участвовали 265 школьников из 64 регионов страны. Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады смогут поступить в любой вуз страны без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.