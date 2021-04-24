24 апреля 2021, 13:25
Общество

Останки погибшего в Карелии солдата передали на родину в Украину

Прошлой весной поисковики обнаружили бойца с медальоном; сейчас останки отправятся родственникам

Сотрудникам международного поискового объединения «Военная археология» передали останки красноармейца Павла Дорофеевича Ермоленко. Бойца, погибшего во время Великой Отечественной войны, нашли весной прошлого года. Сейчас его останки увезут на родину, в Украину.

Как сообщает музей воинской славы Сортавалы, Весной 2020 года поисковый отряд «Ладога» в районе поселка Райвио Лахденпохского района обнаружил трех бойцов Красной Армии. У двух бойцов были смертные медальоны, и только у одного он оказался целым. У третьего бойца ни личных вещей, ни медальона не было.

По смертному медальону удалось установить имя погибшего бойца. Это Ермоленко Павел Дорофеевич, красноармеец-разведчик. Павел Ермоленко призывался в армию в октябре 1939 года, успел повоевать в Советско-Финляндскую войну в составе 141 стрелковой дивизии. Призывался он из деревни Чернобай на Украине. Ермоленко считался пропавшим без вести с сентября 1941 года.

В преддверии 9 мая 2021 года в Республику Карелия в Сортавалу прибыли представители международного поискового объединения по увековечиванию памяти погибших «Военная археология». Им передали останки Павла Дорофеевича. Их отвезут на Украину и передадут родственникам.

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Метки: 
Карелия
сортавала
Лахденпохский район
поисковики
Великая отечественная война
Украина