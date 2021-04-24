Останки погибшего в Карелии солдата передали на родину в Украину

Сотрудникам международного поискового объединения «Военная археология» передали останки красноармейца Павла Дорофеевича Ермоленко. Бойца, погибшего во время Великой Отечественной войны, нашли весной прошлого года. Сейчас его останки увезут на родину, в Украину.

Как сообщает музей воинской славы Сортавалы, Весной 2020 года поисковый отряд «Ладога» в районе поселка Райвио Лахденпохского района обнаружил трех бойцов Красной Армии. У двух бойцов были смертные медальоны, и только у одного он оказался целым. У третьего бойца ни личных вещей, ни медальона не было.

По смертному медальону удалось установить имя погибшего бойца. Это Ермоленко Павел Дорофеевич, красноармеец-разведчик. Павел Ермоленко призывался в армию в октябре 1939 года, успел повоевать в Советско-Финляндскую войну в составе 141 стрелковой дивизии. Призывался он из деревни Чернобай на Украине. Ермоленко считался пропавшим без вести с сентября 1941 года.

В преддверии 9 мая 2021 года в Республику Карелия в Сортавалу прибыли представители международного поискового объединения по увековечиванию памяти погибших «Военная археология». Им передали останки Павла Дорофеевича. Их отвезут на Украину и передадут родственникам.