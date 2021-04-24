Мэрия проверяет состояние отремонтированных в 2020 году фасадов домов

- В 2020 году проведена огромная работа по восстановлению и покраске домов в центральной части Петрозаводска. Отремонтировано почти 50 фасадов на общую сумму 180 млн рублей. Эти средства выделила городу Республика в рамках подготовки к столетнему юбилею Карелии.

Среди всех работ покраска фасадов была самой приоритетной: мы видим, как сейчас преобразился центр города, фасады восстановлены, установлена архитектурная подсветка.

В работу было включено профессиональное архитектурное сообщество. В частности, архитектор Савельев Александр активно контролировал как этап проектирования, так и производство работ. Важно отметить, что все фасады были защищены антивандальным покрытием.

Сейчас силами муниципального предприятия «Служба заказчика» каждый фасад проверяется, уже специалисты приступили к осмотру и по всем гарантийным обязательствам недоработки будут устранены подрядными организациями. (Видео)