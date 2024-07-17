Тепло и без существенных осадков будет сегодня в Карелии

Переменная облачность будет сегодня в республике, преимущественно без осадков. Ветер днем восточный и юго-восточный, слабый, сообщили в Гидрометцентре Карелии. Температура днем составит +22, +27 градусов.

В Петрозаводске тоже переменная облачность, без существенных осадков. Ветер днем восточный и юго-восточный, слабый.

Температура воздуха ночью опустится до +12, +14 градусов, днем будет +24, +26 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться. // фото: «Петрозаводск говорит»