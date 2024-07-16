16 июля 2024, 18:27
Тепло и в основном без осадков будет завтра в Карелии
Синоптики составили прогноз погоды на 17 июля
Переменная облачность будет 17 июля в республике, преимущественно без осадков. Ветер ночью юго-западный и западный, днем восточный и юго-восточный, слабый, сообщили в Гидрометцентре Карелии.
Температура ночью составит +9, +14 градусов, днем будет +22, +27 градусов.
В Петрозаводске тоже переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный и западный, днем восточный и юго-восточный, слабый. Температура воздуха ночью опустится до +12, +14 градусов, днем будет +24, +26 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться. // фото: «Петрозаводск говорит»