02 апреля 2023, 18:55
Температурные качели ожидают жителей Карелии в понедельник
Небольшой снег обещают в начале недели
3 апреля в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пойдет небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -5, днем 0, -2, рассказали в карельском Гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии в начале недели облачно с прояснениями. Местами пойдет небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -4, -9, местами подморозит до -12,-17, днем -2, +3.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -16, днем 0;
В Кондопоге ночью -5, днем +2;
В Медвежьегорске ночью -7, днем +1;
В Олонце ночью -4, днем +2;
В Пудоже ночью -3, днем 0;
В Сегеже ночью -12, днем -1;
В Сортавале ночью -8, днем +2;
В Суоярви ночью -8, днем 0.