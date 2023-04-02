Температурные качели ожидают жителей Карелии в понедельник

3 апреля в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пойдет небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -5, днем 0, -2, рассказали в карельском Гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии в начале недели облачно с прояснениями. Местами пойдет небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -4, -9, местами подморозит до -12,-17, днем -2, +3.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -16, днем 0;

В Кондопоге ночью -5, днем +2;

В Медвежьегорске ночью -7, днем +1;

В Олонце ночью -4, днем +2;

В Пудоже ночью -3, днем 0;

В Сегеже ночью -12, днем -1;

В Сортавале ночью -8, днем +2;

В Суоярви ночью -8, днем 0.