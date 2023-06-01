01 июня 2023, 11:09
Тело погибшего человека достали из Ладожского озера
Спасатели Ленобласти передали полиции труп неизвестного
Сегодня утром из Ладожского озера достали тело погибшего человека. Об этом сообщает паблик аварийно-спасательной службы Ленинградской области.
По данным источника, труп в акватории водоема заметил около 6 часов утра очевидец. На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург.
Спасатели доставили погибшего мужчину на берег и передали сотрудникам полиции. Его личность еще предстоит установить. // Фото: vk.com/acclo