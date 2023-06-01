Тело погибшего человека достали из Ладожского озера

Сегодня утром из Ладожского озера достали тело погибшего человека. Об этом сообщает паблик аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

По данным источника, труп в акватории водоема заметил около 6 часов утра очевидец. На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург.

Спасатели доставили погибшего мужчину на берег и передали сотрудникам полиции. Его личность еще предстоит установить. // Фото: vk.com/acclo