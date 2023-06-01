Женщина умерла на борту летевшего из Сочи самолета

На борту самолета, летевшего из Сочи в Челябинск, умерла женщина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уральскую транспортную прокуратуру.

«На борту воздушного судна, выполняющего рейс U6 619 по маршруту Сочи – Челябинск авиакомпании "Уральские авиалинии", скоропостижно скончалась женщина 1977 года рождения»,

- отмечается в сообщении.

Надзорное ведомство организовало проверку по факту случившегося. Будет дана оценка исполнению законодательства при оказании неотложной медицинской помощи работниками авиакомпании. // Фото: freepik.com